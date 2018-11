54 morts sur les routes en octobre

En octobre, 54 personnes sont décédées des suites d'un accident de la route, soit six de plus que l'an dernier. Depuis le début de l'année, la police tchèque a enregistré 464 décès sur la route, soit 49 de plus que pour la même période en 2017. Le bilan reste actuellement provisoire, a fait savoir le directeur de la police des transports. Les chiffres définitifs seront publiés dans une semaine.

Une conduite trop rapide, la non-adaptation de la vitesse à l'état de la route et le manque de concentration font partie des raisons avancées par le directeur de la police des transports qui a appelé les conducteurs à davantage d'attention en raison des changements climatiques de l'automne. Mauvaise visibilité et chaussée glissante sont des facteurs aggravants, a-t-il ajouté.