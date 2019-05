530 cas de rougeole depuis le début de l'année

530 cas de rougeole ont été diagnostiqués depuis le début de l'année, a fait savoir le ministère tchèque de la Santé. Prague est le foyer le plus critique de la maladie avec 167 malades en tout. Hors de la capitale, c'est la région de Moravie-Silésie qui en compte le plus grand nombre (102), suivie par la région de Karlovy Vary (73) et de Pardubice (59).

A partir de la semaine prochaine, la République tchèque devrait à nouveau avoir assez de vaccins. A la mi-mars, les arrivages de vaccins avaient été interrompus dans le pays en raison de la demande grandissante dans le monde. Les experts estiment « alarmante » l’épidémie de rougeole qui touche la République tchèque, tout comme d’autres pays d’Europe. Le retour en force de la rougeole en Europe notamment est lié, entre autres, à la montée de la méfiance de certains parents vis-à-vis de la vaccination pour leurs enfants et à la baisse de la couverture vaccinale.