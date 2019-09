440e anniversaire de la Bible de Kralice

Samedi, la petite commune de Kralice nad Oslavou (Moravie) célébrait les 440 ans de la première édition de la Bible de Kralice. L'événement était organisé à l'occasion de la Journée des imprimeurs. Plusieurs centaines de personnes ont célébré cet anniversaire.

La Bible de Kralice est la toute première traduction complète de la Bible en tchèque à partir de l'hébreu, l'araméen et le grec, et non pas de la Vulgate latine. La première édition a été publiée en six tomes, entre 1579 et 1593. Celle de 1613 est la plus connue aujourd'hui. Lié à l'Union des frères moraves, dans la mouvance du hussitisme, le texte religieux est aussi un élément essentiel de la culture nationale, une source de la langue et de la grammaire et même un des piliers spirituels de l’existence des Tchèques.