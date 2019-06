40 000 visiteurs à la Quadriennale de Prague

Quelque 40 000 personnes ont assisté à la Quadriennale de Prague de cette année, la plus grande exposition au monde consacrée au design de performances et à la scénographie, ont annoncé dimanche les organisateurs. Le prix principal, le Triga d'or de la meilleure exposition, a été attribué à une équipe d'auteurs de Macédoine du Nord pour leur projet This Building Truly Talks.

Les prix des meilleurs pavillons avaient été attribués la semaine dernière à la France, à la Hongrie et à la Catalogne.

La Quadrenniale a été créée en 1967 pour apporter le meilleur du design en matière de performance, de scénographie et d’architecture de théâtre. L’événement a traditionnellement lieu au parc des expositions de Prague et rassemble des centaines d’événements couvrant tous les types d’art dramatique et visuel moderne.