202 Tchèques coincés au Maroc ont été rapatriés jeudi

202 ressortissants tchèques coincés au Maroc ont été rapatriés jeudi en Tchéquie. Quelques ressortissants slovaques étaient également à bord de l'avion Ryanair qui a reçu une autorisation exceptionnelle pour pouvoir effectuer ce vol.

200 autres personnes ont également pu rentrer grâce à cinq bus envoyés par le ministère des Affaires étrangères à Francfort, Zurich et Vienne, a fait savoir le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček (ČSSD) via son compte Twitter. Ce vendredi, douze nouveaux bus doivent aller récupérer des ressortissants tchèques disséminés en Europe : six bus en direction de Londres, trois vers Vienne, deux vers Francfort, un pour Paris et Luxembourg. Samedi, des bus rapatrieront également des Tchèques actuellement à Francfort et Amsterdam.