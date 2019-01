2018 a été l'année la plus chaude en Tchéquie depuis 1961

2018 a été l'année la plus chaude en République tchèque depuis 1961. La température moyenne de 9,6 °C qui a prévalu l’an dernier était de 1,7 °C de plus que les normales à long terme. Ces données ont été publiées par l’Institut hydrométéorologique tchèque. Jusqu’à présent, 2014 et 2015 avaient été les années les plus chaudes, avec une moyenne de 9,4 °C.

C’est le mois d’avril 2018 qui peut se targuer d’avoir été le mois le plus exceptionnel de l’année : avec 4,8 °C de plus que les températures moyennes habituelles, le quatrième mois de l’année a vu le thermomètre grimper jusqu’à 30 °C dans certains endroits de République tchèque. La température la plus haute de l’année a été enregistrée le 1er août à Řež près de Prague : le mercure y est monté jusqu’à 38 °C.