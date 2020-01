200è nourrisson déposé dans une babybox

Un bébé a été déposé samedi soir dans la babybox installée dans la commune de Blansko, à quelques kilomètres au Nord de Brno en Moravie. Le petit garçon a été transféré vers l'hôpital de Boskovice et est en bonne santé. Ludvík Hess, fondateur en 2005 du réseau de babybox en République tchèque, a indiqué qu'il s'agissait du 200è bébé ainsi recueilli.

Il existe à ce jour 76 boîtes à bébé dans le pays et L. Hess voudrait en installer une dans toutes les communes les plus peuplées. Une babybox représente un investissement de départ d'environ 300 000 couronnes. Prochainement les villes de Žďár nad Sázavou, Louny, Tachov et Mělník devraient être équipées également.