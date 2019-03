20 ans dans l'OTAN: arrivée de Madeleine Albright à Prague

L'ancienne Secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright est arrivée ce dimanche à Prague, sa ville natale, pour un séjour de quelques jours pendant lequel elle participera à des événements organisés à l'occasion du 20è anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN.

Elle doit participer à plusieurs conférences, à la faculté de droit et au Château de Prague, et sera mardi soir au ministère des Affaires étrangères où elle est annoncée comme l'une des quatorze récipiendaires tchèques et étrangers d'une nouvelle médaille pour mérite diplomatique. Selon la ČTK, l'ancien chef de la diplomatie Jan Kavan et l'ancien ministre de la Défense Alexandr Vondra devraient également être décorés.