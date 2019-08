1989 : Trois conférences spéciales se dérouleront au Sénat

A l’occasion des commémorations du 30e anniversaire de la révolution de Velours, qui mena à la chute du communisme en Tchécoslovaquie, le Sénat tchèque organisera trois conférences spéciales, a annoncé ce mercredi son président Jaroslav Kubera. Pour ce dernier, ces conférences ont notamment pour but de contrebalancer certains discours relativistes sur les valeurs et l’héritage du 17 novembre 1989. Ces trois conférences ne concerneront pas uniquement la révolution de Velours en tant que telle, mais aussi d’autres événements importants qui ont marqué les deux derniers mois de l’année 1989 : la canonisation de sainte Agnès de Bohême et le rétablissement du mouvement des scouts tchèques.