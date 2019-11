1989 : concert à la cathédrale Saint-Guy commémorant la liberté retrouvée des Tchèques et des Polonais

Ce lundi soir, la cathédrale Saint-Guy au Château de Prague accueillera un grand concert commémorant les événements de l’année 1989 et la liberté retrouvée des Tchèques et des Polonais cette année-là. Au programme, l’ensemble international I, Culture Orchestra qui sera dirigé par le compositeur et chef d’orchestre polonais Krzysztof Penderecki.

Ce concert, organisé par l’Institut Adam Mickiewicz, en collaboration avec plusieurs institutions tchèques dont l’Archevêché de Prague et le Château de Prague, se déroule le jour anniversaire de la messe de remerciement organisée le 25 novembre 1989 à l’occasion de la canonisation de sainte Agnès de Bohême par le pape polonais Jean Paul II.