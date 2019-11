1989 - 30 ans : Lech Wałęsa, Adam Michnik ou Jacques Rupnik invités de la conférence organisée par la Radio tchèque

L’ancien président polonais et leader du mouvement Solidarność, Lech Wałęsa, l’ancien militant polonais Adam Michnik, l’ancien président tchèque Václav Klaus, le politologue français Jacques Rupnik, le biographe de Václav Havel, Michal Žantovský et bien d’autres personnalités encore participent ce lundi à une grande conférence organisée ce lundi, au Musée national de Prague, par la station Český rozhlas Plus, de la Radio publique tchèque.

Parmi les thèmes abordés, le rôle de l’ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste Václav Havel dans la révolution de Velours, les différents mouvements révolutionnaires de l’année 1989, ou encore l’état actuel de la démocratie en Europe centrale.