185 morts par noyade en 2018

185 personnes, dont 133 hommes et 52 femmes, sont mortes par noyade l'an passé, soit quatre personnes de plus qu'en 2017. 10% de ces accidents concernaient des enfants de moins de 15 ans, faisant de la noyade la seconde cause de mortalité chez les jeunes, après les accidents de voiture, selon l'Institut tchèque des statistiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de noyades par habitants est deux fois plus important en Tchéquie que dans certains pays ayant accès à la mer, comme la France ou la Grande Bretagne.

L'immense majorité de ces noyades concerne des accidents survenus dans la nature. En outre, tous les ans, plusieurs dizaines de Tchèques perdent la vie à la mer, lors de leurs vacances, et ce, essentiellement en Croatie.