15 ans depuis l'adhésion de la Tchéquie à l'UE

Ce 1er mai marque le quinzième anniversaire de l'élargissement de l'UE à une dizaine de pays d'Europe centrale et orientale, dont la République tchèque. Une conférence sur ce thème était organisée mardi soir au Dox de Prague, avec des discours prononcés notamment par le Premier ministre Andrej Babiš et le chef de la diplomatie Tomáš Petříček. Selon ce dernier, "il y a 15 ans se réalisait le rêve de plusieurs générations tchèques (...). Comme chaque famille, l'UE a aussi ses jours avec et ses jours sans. Mais nous sommes ceux qui ont l'avenir de cette famille entre nos mains. Soyons-en fiers!".

Ce mercredi le chef du gouvernement est à Varsovie pour participer aux célébrations en présence des responsables politiques de tous les nouveaux Etats-membres.

