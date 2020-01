« Un million de moments pour la démocratie » a présenté ses projets pour le début 2020

L’association « Un million de moments pour la démocratie », qui a organisé notamment les grandes manifestations contre Andrej Babiš qui se sont tenues à Prague l’année dernière, a présenté, ce mardi, ses plans pour le début de l’année 2020. Un « Relais pour la démocratie » se tiendra dans les chefs-lieux des treize régions de province avec, chaque semaine, un rendez-vous de protestation et de discussion dans une ville différente. Une dernière manifestation sera organisée pour finir à Prague.

Le but de ces débats sera de mettre en lumière les problèmes actuels importants, et ce y compris à l’échelle locale. Président du collectif, Mikuláš Minář expliqué que la démission du Premier ministre, toujours en situation de conflit d’intérêts selon eux, continuerait d’être réclamée. Plus généralement, d’ici à juin 2021, « Un million de moments pour la démocratie » entend faire le tour de la République tchèque avec pour objectif de parvenir à une victoire des partis considérés comme démocratiques lors des prochaines élections législatives.