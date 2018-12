« La plus importante augmentation des retraites de l’histoire » entre en vigueur

Le plan prévoyant une nouvelle augmentation des pensions de retraite entrera en vigueur ce mardi 1er janvier. Leur montant augmentera en moyenne de 900 couronnes (35 euros), grâce notamment à une valorisation du montant de base, ou minimum contributif, qui s’élève actuellement à 2 700 couronnes (105 euros) – soit 8,5 % du salaire brut mensuel moyen, de l’ordre de 570 couronnes (22 euros). La mesure concerne environ 2,5 millions de personnes, soit près d’une personne sur quatre vivant en République tchèque.

Une augmentation de 3,4 % est également prévue pour la partie variable de la pension, qui dépend de la durée d'assurance et du salaire perçu dans la période décisive pour le calcul de l'assiette. Par ailleurs, pour les personnes âgées de plus de 85 ans, une augmentation supplémentaire de 1 000 couronnes (39 euros) est également prévue.

Lors de l’adoption du plan en septembre dernier, la ministre du Travail et des Affaires sociales, la sociale-démocrate Jana Maláčová, a indiqué qu’il s’agissait de « la plus grande augmentation des retraites de l’histoire du pays ». Par ailleurs, pour 2019, le gouvernement entend présenter une réforme du système, le financement de l’actuel n’étant plus adapté.