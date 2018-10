Zlatá přilba – « Le Casque d’or » de Pardubice

Les amateurs de sport mécanique étaient aux anges durant le dernier week-end de septembre avec la tenue de la 70e édition de la course motocycliste Zlatá přilba (Le Casque d’or). Disputée sur le speedway de Pardubice (Bohême de l’Est) devant un public traditionnellement très nombreux, cette épreuve anniversaire a été remportée par le pilote australien Jason Doyle. Celui-ci a ainsi ajouté son nom au prestigieux palmarès des vainqueurs tchèques et étrangers de la plus ancienne course de moto au monde disputée sur une piste ovale et cendrée.

