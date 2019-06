Réunion de légendaires moto-voitures à Most

C'est à Most, en Bohême du Nord, que s'est tenu ce week-end le grand rendez-vous des moto-voitures (appelées hadraplán en tchèque). Plusieurs de ces légendaires tricycles de la marque Velorex ont disputé une course sur le circuit local avant un grand défilé dans les rues de Most.