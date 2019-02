Martina Sáblíková de nouveau au sommet

La patineuse de vitesse tchèque vient d’être sacrée championne du monde du 3 000 et du 5 000 mètres, confirmant qu’elle était bel et bien la reine des longues distances. Et elle n’exclut d’ailleurs pas d’essayer de battre son propre record mondial vieux de huit ans !