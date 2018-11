L’oie de la saint Martin

En République tchèque, la saint Martin va de pair avec l’oie rôtie de la saint Martin. Les Tchèques apprécient de plus en plus les oies rôties, et pas seulement le 11 novembre. Le nombre d’oies élevées dans des fermes ne cesse d’augmenter d’année en année. Sur la photo, on peut voir des oies de la ferme Skupeč, dans la région de Plzeň.

