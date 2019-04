Les voitures de collection au « Grand Veteran 2019 »

Plus de 150 voitures de collection étaient réunies, le 27 avril, dans l’enceinte de l’Hôpital psychiatrique de Bohnice à Prague. Lors de cette manifestation, appelée en tchèque « Grand Veteran 2019 », voitures, motos, mais aussi vélos, autobus, tracteurs, voitures de sport et autres bolides de course pouvaient être admirés. Sur la photo se trouve un véhicule de la marque Lorrain Dietrich.