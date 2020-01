Les Rois mages à Uherské Hradiště

La traditionnelle collecte des Rois mages se déroule, pour la 20e année consécutive, dans toutes les villes du pays. Organisée jusqu’au 14 janvier par la Charité tchèque, elle fait figure de l’une des plus importantes œuvres caritatives en Tchéquie. L’argent est récolté par quelque 24 000 enfants et bénévoles, déguisés en Rois mages. Les fonds seront ensuite redistribués dans les régions pour aider les gens dans le besoin, personnes handicapées, malades et personnes âgées.