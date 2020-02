Les 50 kilomètres des Monts Jizera, le grand rendez-vous de tous les amateurs de ski en fond

Epreuve longue distance disputée en style classique, inscrite au programme de la FIS Marathon Cup organisée par la Worldloppet, fédération internationale des courses longues distances, les 50 kilomètres des Monts Jizera sont l’événement de ski de fond le plus populaire organisé en République tchèque.

Cette année, sa tenue est longtemps restée menacée en raison de la pénurie de neige, avant que Dame Nature n’entende finalement les prières des organisateurs.

Au-delà du plaisir de la glisse et de l’effort dans des conditions idéales pour la pratique du ski de fond, le succès de la Jizerská padesátka trouve sa source aussi dans un parcours qui offre aux participants de profiter de quelques-uns des plus beaux paysages montagneux en République tchèque.

L’événement ne repose toutefois pas seulement sur l’épreuve de 50 kilomètres. Six autres courses de plus courtes distances ouvertes à tous, petits et grands, plus ou moins aguerris aux joies de la pratique du ski de fond, sont également organisées.

Chaque semaine, Radio Prague met en ligne une photo qui illustre l'actualité en République tchèque.