Le Grand Steeple-chase de Pardubice est la plus grande course hippique de République tchèque. Sa course d’obstacles est la plus difficile du continent européen. Sur la photo, on peut voir les chevaux franchir le quatrième obstacle de la course appelé Le fossé Taxis. A gauche se trouve le vainqueur de la course, le cheval Tzigane du Berlais monté par le jockey Jan Faltejsek.

