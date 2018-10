Le château féérique de Červená Lhota

Construit sur un îlot rocheux au milieu d’un étang, en Bohême du Sud entre les villes de Tábor et Jindřichův Hradec, le château de Červená Lhota n’est rien de moins qu’un des plus beaux châteaux en République tchèque. Il est aussi très certainement un des plus romantiques. Seul un pont en pierre permet d’y accéder. Il est possible d’en faire le tour à pied en suivant le sentier aménagé le long de l’étang ou, du printemps jusqu’à l’automne, de l’admirer depuis une barque. Le château de Červená Lhota sert régulièrement de décor pour de nombreux contes merveilleux.

