Le 129e Grand Steeple-chase de Pardubice

Avec ses trente-et-un obstacles naturels répartis sur un champ long de 6 900 mètres, le Grand Steeple-chase de Pardubice, appelé « Velká pardubická » en tchèque, compte parmi les cross-countries les plus difficiles en Europe. C’est aussi la course hippique la plus importante disputée chaque année en République tchèque. Un événement à la fois populaire et mondain, qui attire traditionnellement des dizaines de milliers de spectateurs.