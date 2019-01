La saison du « tue-cochon » est arrivée

Cette tradition tchèque a une atmosphère unique. Après avoir tué et saigné le cochon, le boucher et ses aides préparent toutes les spécialités liées à cette coutume populaire : les andouilles, les boudins, la tête de porc bouillie, le fromage de tête etc. La plupart des restaurants proposent aujourd’hui de participer à ces fêtes du « tue-cochon ».