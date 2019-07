Le festival international de musique Colours of Ostrava est un des plus grands festivals de la région avec des milliers de festivaliers et une vingtaine de scènes installées dans l'ancien site sidérurgique de Dolní Vítkovice. Pour sa 18è édition le week-end dernier le festival présentait des groupes de légende comme The Cure, des artistes étrangers comme Florence and the Machine et ZAZ et bon nombre d'artistes tchèques et slovaques.

