La fin de l’année appartient aux nageurs endurants au froid

En général, on souhaite aux gens des vœux de bonne santé pour la Nouvelle année. Une bonne condition physique, c’est la base pour la plus populaire des courses de nageurs endurants au froid. Le Mémorial Alfred Nikodém est la plus ancienne compétition du genre en Tchéquie. Elle est organisée à Prague depuis 1923, près de l’Ile slave.