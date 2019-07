La dernière offensive de la bataille de Sadowa

Une grande reconstitution de la bataille de Sadowa, qui s’est déroulée le 3 juillet 1866, a été organisée le 29 juin 2019 sur le site historique situé non loin de la ville de Hradec Králové. La bataille de Sadowa, entre les forces prussiennes et autrichiennes, fut la plus grande à avoir jamais eu lieu sur le territoire tchèque. La scène de bataille visible sur la photo, appelée « la dernière offensive » a été recréée à partir d’événements historiques réels : les réservistes des armées autrichiennes lancèrent ainsi une attaque sur la colline de Chlum déjà conquise par les Prussiens.