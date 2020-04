Faire du sport près du lac Matylda

Une météo printanière à Pâques et des températures au-delà de 20 °C : les Tchèques ont profité du beau temps pour aller dans la nature. Les sportifs n'étaient plus tenus de porter leur masques. La photo montre une piste cyclable près du lac Matylda, non loin de la ville de Most en Bohême du nord.