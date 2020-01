« La vérité vaincra » : l’Eglise hussite tchécoslovaque fête son centenaire

Lire aussi Eglise tchécoslovaque hussite : du réformateur Jan Hus au patriotisme tchèque

Ce mercredi, 100 ans se sont écoulés depuis la fondation de l’Eglise hussite tchécoslovaque, qui représente la troisième communauté religieuse la plus importante de République tchèque. Une Eglise née dans un climat de patriotisme à peine deux ans après la création d’un Etat tchécoslovaque indépendant. Elle renoue avec la tradition d’un mouvement spirituel médiéval et se réfère au théologien et réformateur religieux tchèque Jan Hus, dont elle porte le nom, ainsi qu’à sa devise : « Pravda vítězí » - « La vérité vaincra ».