Zdenka Braunerová (1858–1934)

Peintre pionnière dans le domaine de l’illustration littéraire, infatigable moteur de la vie artistique tchèque. Elle a séjourné à plusieurs reprises en France, où elle trouvait l’inspiration et où elle a établi des contacts avec plusieurs artistes. Femme artiste indépendante, Zdenka Braunerová détonnait par son mode de vie peu conventionnel pour l’époque. Elle s’est imposée en qualité d’artiste en dépit de la morale bourgeoise qui lui était hostile.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.