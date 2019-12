Un adolescent tchèque a construit le deuxième plus grand Faucon Millenium au monde… en LEGO

Il a fallu presqu’un an à cet adolescent de seize ans, étudiant à Bruntál – en Moravie, pour construire cette version extrêmement détaillée du célèbre vaisseau de Han Solo. Lorsqu’il a placé la dernière des 70 000 pièces LEGO nécessaires, Radek a postulé pour participer à l’exposition internationale LEGO, organisée par l’entreprise danoise. A sa grande surprise, il a été l’une des vingt personnes sélectionnées pour présenter leurs créations au prestigieux événement LEGO WORLD qui s’est déroulé à Copenhague en février dernier.

« J’étais vraiment excité d’être au Danemark. Mais je pensais ne pas avoir ma place parmi tous ces adultes qui ont travaillé leur vie entière avec LEGO. Moi, je n’avais que seize ans. Je pensais que mon modèle n’était pas assez bon, mais en fait ils l’ont aimé ! »

Radek a conçu son vaisseau spatial en s’inspirant directement du Faucon Millenium de la série Ultimate Collectors de LEGO, en élargissant considérablement l’échelle. Alors que le standard de la série LEGO mesure quelques 80 centimètres de long, la version créée par Radek fait presque le double !

L’intérieur est lui aussi élaboré et comprend toutes sortes de détails tirés des films Star Wars, y compris l’iconique jeu d’échecs holographique.

« Le design de mon Faucon Millenium est vraiment basé sur la saga. J’ai juste eu à trouver quelques images des intérieur et extérieur du vaisseau sur Internet, puis je l’ai construit. Cela m’a pris environ huit mois. »

Si l’idée était en réalité venue à Radek bien avant, en 2007, il lui a fallu attendre une dizaine d’années avant que son rêve ne devienne réalité :

« Quand j’avais quatre ans, j’ai vu une photo du Faucon Millenium LEGO sur internet. J’ai demandé à ma maman de me l’acheter, ce à quoi elle m’a répondu qu’il était trop cher. Dix ans plus tard, j’ai décidé de le construire moi-même, et il est encore plus grand ! »

Ses parents n’étant pas des fans inconditionnels de LEGO, c’est dans leur garage que Radek a dû s’adonner à la construction du vaisseau. Depuis ses seize ans et son entrée au lycée, il a consacré soirées et week-ends à son Faucon Millenium.

Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu mardi, l’agence Good Day, basée à Pelhřimov, a officiellement annoncé l’entrée du Faucon Millenium de Radek dans le Livre des Records tchèque. Cela n’empêche pas le jeune homme de voir plus loin et de réfléchir à un nouveau record. Il ambitionne de construire une version LEGO encore plus grande du fameux vaisseau spatial afin de surpasser l’australien qui détient actuellement le record du monde.