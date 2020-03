Symbole d’une commune tchèque engloutie, le pin de Chudobín est l’arbre européen de l’année

Situé dans la région de Vysočina, à une trentaine de kilomètres de la ville de Nové Město na Moravě bien connue des fans de biathlon, la commune de Vír a un passé qui est marqué par les changements infligés par la nature à l’homme pour ses besoins.

C’est la commune de Vír qui a donné son nom au barrage hydraulique construit entre 1947 et 1957. Cette construction a provoqué la disparition sous les eaux de deux hameaux, Chudobín u Dalečína et une partie de Korouhvice.

Le pin de Chudobín, vieux de 350 ans, s’élève aujourd’hui majestueusement au-dessus de l’eau, protégé par son socle rocailleux. De l’espèce des pins sylvestres, il est considéré comme le gardien du village inondé.

Elu arbre de Tchéquie en 2019, le pin tchèque a été élu arbre européen 2020 cette semaine, dans un contexte très particulier, avec 47226 voix, loin devant les arbres croate et russe qui partagent avec lui ce prestigieux podium pour le dixième anniversaire de cette compétition destinée à mettre en valeur des éléments exceptionnels du patrimoine forestier européen.

Sur le descriptif officiel de l’arbre est écrit que « selon une légende racontée par les gens de la région, un démon s'asseyait sous le pin durant la nuit et jouait du violon. Cependant, il est beaucoup plus probable qu'ils entendaient les vents forts souffler sur la vallée. Ce pin est non seulement un point de repère important mais aussi un exemple impressionnant de haute résistance au changement climatique et à l'impact humain ».

https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Chudobinska-borovice