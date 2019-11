Sur les traces de la révolution de Velours (IV) – le siège du Parlement tchécoslovaque

Dans la suite de notre série consacrée aux lieux emblématiques de la révolution de Velours, nous allons nous rendre au siège de l’ancienne Assemblée fédérale de la République socialiste tchécoslovaque. Dans ce bâtiment moderne, situé au-dessus de la place Venceslas, ont été effectués les changements législatifs majeurs qui ont ouvert la voie à la reconstruction d’une société libre et démocratique. Diplomate et ancien leader étudiant, Václav Bartuška a fréquenté les locaux du Parlement tchécoslovaque dans les jours et semaines qui ont suivi le 17 novembre 1989. Il nous a confié ses souvenirs.