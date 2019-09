Réouverture programmée de l’ambassade tchèque à Bamako

« Comme la République tchèque se penche beaucoup sur le problème du Sahel ces derniers temps, vous savez peut-être que nous avons récemment augmenté notre présence militaire au Mali. Nous avons maintenant 118 soldats qui sont membres de la mission européenne, une mission d’entrainement des forces maliennes. On essaie de les aider pour qu’eux-mêmes puissent se protéger contre toutes les formes d’agressions car, comme vous le savez, le conflit au Mali ne se limite pas seulement à un conflit causé par les islamistes mais devient très souvent un conflit inter-ethnique. »

« La situation reste très difficile à gérer. Nous avons cette préoccupation parce que notre idée est d’aider les gens sur place avant qu’ils ne deviennent des réfugiés, migrants, etc. La République tchèque a décidé d’ouvrir une ambassade, une représentation à Bamako. Cette ambassade a existé brièvement dans les années 1960 puis tout a été fermé. Maintenant, nous nous apprêtons à rouvrir l’ambassade qui sera inaugurée par mon collègue qui sera chargé d’affaires de cette mission pour commencer. »

Donc jusqu’ici c’est vous qui avez le Mali sous votre responsabilité ?

« Exactement, et ce sera comme cela jusqu’à la fin du mois de juin de l’année prochaine. Comme vous le savez, le Mali n’est pas un terrain extrêmement calme donc au bout d’une année de mission il faudra faire une évaluation et décider de la suite de cette ambassade »

Est-ce que vous êtes passée récemment à Bamako ?

« Non je n’ai pas encore eu le plaisir de présenter mes lettres de créance parce que la partie malienne ne m’a pas encore proposé de date, mais je dois dire que je connais relativement bien la région - même si cela reste toujours très relatif en Afrique - parce que j’étais cheffe de poste à Dakar, où il s'agissait aussi d'une réouverture de l'ambassade tchèque. On s’est rendu compte qu’en Afrique de l’Ouest, en Afrique francophone si vous voulez, il n’y avait plus de représentation tchèque parce que ça avait été fermé pour des raisons budgétaires, la guerre civile en Côte d’Ivoire, etc. Donc la réouverture a été effective en 2013. Maintenant du Sénégal, on passe au Mali et je ne sais pas si quelque chose va suivre. Pas dans les années à venir certainement, mais notre présence a bien été renforcée dans cette région. »