Radio Prague devient Radio Prague International

Nous avons décidé de renforcer l’orientation internationale de notre station en rebaptisant celle-ci par une appelation internationale en anglais, Radio Prague International. Nos émissions continueront d’être diffusées en six langues, que sont l’anglais, le russe, l’allemand, le français, l’espagnol et le tchèque à destination des Tchèques de l’étranger.

Beaucoup de choses ont changé depuis 1936. A l’époque, nos émissions étaient essentiellement diffusées sur ondes courtes. Aujourd’hui, cette technologie n’est plus qu’une plateforme marginale et Internet est devenue le cœur de nos émissions : vous pouvez ainsi nous écouter et nous lire. Depuis quelque temps, nous produisons également des vidéos et communiquons avec nos auditeurs via les réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et Instagram.

A l’occasion de notre 83e anniversaire, nous avons élargi notre production avec des podcasts spécialisés. Dès cet automne, vous pourrez ainsi découvrir la série en anglais « In their Own Words – voices that shaped Czech history ». Le nombre de podcasts augmentera dans toutes les langues dans un proche avenir.