Produit phare, la bière tchèque est célébrée cette semaine dans tout le pays

Avec modération évidemment, mais en grande pompe. C’est ainsi que l’Union tchèque des brasseurs et des malteurs (ČSPS) entend célébrer ces journées, car, n’en déplaise aux Belges ou aux autres, le produit local est tout simplement sans concurrence, selon Martina Ferencová, directrice exécutive du ČSPS :

« Nous avons résolument une bonne raison de faire la fête : c’est en Tchéquie qu’est brassée la meilleure bière du monde donc il faut en profiter et la déguster comme il se doit. C’est l’occasion de le faire cette semaine, par exemple dans tous les établissements qui proposent une bière spéciale à l’occasion de la Saint Venceslas (le 28 septembre). »

Il y a eu des craintes cette année autour des conséquences potentielles de la sécheresse comme en 2018, mais pour l’instant les indicateurs sont au vert. Martina Ferencová :

« Les statistiques du mois de juillet sont les plus récentes à notre disposition et elles montrent que cette année est de nouveau bonne pour les brasseurs du pays. En comparaison avec l’année précédente, les exportations sont en hausse. Cela confirme le fait que notre bière est très demandée à l’étranger. Une des tendances à la hausse concerne notre lager, qui nous a fait connaître dans le monde. »

On retrouve aujourd’hui la bière dans de nombreux produits dérivés, dans le shampooing, dans le goulash et même dans la baignoire des cures thermales à la bière, mais c’est tout simplement à la pression et dans une pinte que les Tchèques la préfèrent :

Martina Ferencová : « Si la légère hausse se confirme en tant que tendance, on constate que les Tchèques viennent de plus en plus consommer leur pression au bistrot et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela montre aussi que des événements comme les journées de la bière portent leurs fruits. Il y a également une hausse régulière de la vente de bière empaquetée. En bouteilles de verre mais surtout en cannettes, qui devancent désormais de manière conséquente les bouteilles en plastique. »

L’autre bonne nouvelle de l’année pour l’industrie brassicole vient du côté législatif avec la signature mardi par le président de la République du nouvel amendement à la loi qui ramène à 10% la TVA sur la bière consommée dans les débits de boisson.

Les journées de la bière se déroulent jusqu’au 30 septembre. Pour avoir une idée plus précise des établissements qui participent à l’opération : https://www.dnyceskehopiva.cz

Parmi les brasseries qui ont préparé une bière spéciale pour l’occasion, il y a celle de Přerov (Moravie centrale) où est brassée la Zubr, la bière qui a remporté le plus de prix aux concours de dégustation les plus récents.