Prague expose « La Joconde tchécoslovaque », un précieux tableau retrouvé après plus de 70 ans

Disparu après la Deuxième Guerre mondiale et retrouvé en 2009, le Portrait de Pavla Osuská, cantatrice et épouse d’un ancien ambassadeur tchécoslovaque en France, est exceptionnellement exposé à compter de ce mercredi et jusqu’au 8 novembre prochain à la Maison municipale à Prague (Obecní dům). Parfois surnommé « La Joconde tchécoslovaque », le portrait a été réalisé par le célèbre artiste tchèque Jan Zrzavý dans son atelier parisien en 1926. Il est montré au public à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.