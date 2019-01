Prague a désormais un « maire de la nuit »

A l’instar d’autres capitales ou grandes métropoles comme New York, Amsterdam ou Paris, Prague a désormais aussi son « maire de la nuit ». Comme son titre l’indique, sa tâche est essentiellement de « régner » sur les nuits pragoises, donc en gros de canaliser les fêtards et de gérer les desiderata des riverains, quand il en reste dans le centre de Prague, conquis par le tourisme et le business.