Pour la première fois, l’Armée tchèque va assurer au Mali le commandement d’une mission internationale

Modernisation des équipements, investissements pour répondre aux engagements pris vis-à-vis des Etats-Unis en qualité de membre de l’Alliance atlantique ou encore nécessité de renforcer les effectifs et d’augmenter le nombre de soldats réservistes : tels sont les principaux points qui ont été évoqués lors de la réunion annuelle du commandement des forces armées tchèques. Celle-ci a rassemblé le Premier ministre Andrej Babiš, le ministre de la Défense Lubomír Metnar, le chef d’Etat-major des armées, Aleš Opata, ainsi que le président de la République Miloš Zeman, qui a rappelé que la lutte contre le terrorisme international constituait une de ses priorités à ses yeux. Cela tombe bien puisque c’est précisément dans le cadre d’une mission européenne visant à réduire la menace constituée par les groupes terroristes que les soldats tchèques opèrent au Mali depuis quelques années déjà. Le ministre de la Défense a donc pu annoncer ce qui est considéré comme une bonne nouvelle à Prague :

« Pour ce qui est des missions à l’étranger, dès ma prise de fonctions j’avais dit que compte tenu des capacités et des moyens de notre armée, il était temps que celle-ci prenne le commandement de certaines de ces missions. Après avoir consulté l’état-major, je peux vous annoncer aujourd’hui que c’est ce qui se produira l’année prochaine au Mali, où nous opérons continuellement depuis le début en février 2013 et où se trouvent actuellement un peu plus de 620 soldats de plus de vingt pays. »

Le travail de ce contingent tchèque consiste à assurer la surveillance du quartier général de la mission européenne à Bamako et de l’école militaire de Koukiloro, ainsi qu’à former et à entraîner les forces armées maliennes opérant sous le contrôle des autorités civiles légitimes de façon à être en mesure de mener des opérations militaires visant à protéger ou à rétablir l’intégrité territoriale du Mali.

Présents dans cette mission européenne appelée EUTM Mali depuis le début, les Tchèques vont donc passer à la vitesse supérieure. Mais toujours selon le ministre Lubomír Metnar, ils ne devraient pas être seuls dans cette nouvelle mission de commandement d’une durée de six mois :

« Nous mettrons sur pied bien entendu d’un état-major de commandement. Mais nous discutons avec les forces armées slovaques de façon à les faire participer à cette mission. Quelques-uns de leurs représentants devraient se joindre à nous. »

Plus concrètement, le commandement tchèque sera assuré, probablement à compter de juin prochain, par le directeur de l’Agence des systèmes de télécommunication et d’information, le général de brigade František Ridzák. Les Tchèques prendront le relais des Portugais, qui eux-mêmes succéderont aux Autrichiens actuellement aux commandes en décembre prochain.

Par ailleurs, ce sera aussi la première fois qu’une mission ou une opération militaire sur le sol africain sera commandé par un officier venu d’un pays d’Europe centrale. Une décision qui témoigne donc de la confiance témoignée à Prague sur ce terrain et de la durabilité de l’engagement de la République tchèque, présente également notamment en Afghanistan depuis de longues années, dans la lutte contre le terrorisme.