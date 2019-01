OTAN : l’armée tchèque présente dans les pays baltes en 2019, au sol et dans les airs

L’année 2019 s’annonce plus chargée que la précédente pour l’armée tchèque et ses missions à l’étranger, notamment dans les pays baltes. Tandis qu’environ 300 soldats viennent d’être déployés en Lituanie et en Lettonie, en septembre prochain ce sera en Estonie que les avions Gripen de l’armée tchèque, actuellement en préparation, seront basés avec leurs pilotes et le personnel au sol.