Nouvelle série de Radio Prague International : les livres tchèques incontournables

Radio Prague International vous propose de faire un état des lieux en se posant la question suivante : « Quels sont les livres tchèques traduits dans les langues les plus parlées en Europe et dans le monde (anglais, espagnol, français, russe ou allemand) ? ». Chercher les réponses à cette question nous permettra de mieux faire connaître les trésors de la littérature tchèque au public étranger.

L’objectif de ce projet est de présenter sous une forme attrayante les œuvres les plus connues et les plus populaires, autrement dit le meilleur de la littérature et de la poésie tchèques à travers le temps. Les grands auteurs du passé comme les auteurs contemporains seront passés en revue. Par ailleurs, cette (re)découverte de la littérature tchèque nous offrira un autre regard sur la vie en République tchèque, un reflet de l’évolution de la société tchèque.

Comment avons-nous effectué la sélection ?

Le choix de certains livres n’a fait l’objet d’aucun doute. Tous les Tchèques connaissent « Grand-mère » de Božena Němcová. Le livre fait partie de l’apprentissage littéraire obligatoire de tout écolier. Ses adaptations filmées sont presqu’aussi célèbres. Il n’est donc guère étonnant qu’il ait été troduit dans de très nombreuses langues.

Considéré par beaucoup comme un tableau du caractère tchèque, le brave soldat Švejk est un phénomène relativement bien connu à l’étranger aussi. La preuve ? Le livre a été traduit en 58 langues.

Mais nous nous sommes inspirés aussi du « Top 100 » établi par Vltava, la station culturelle de la Radio tchèque. Il s’agit d’une enquête menée à l’occasion du centenaire de la fondation de la Première République tchécoslovaque, lors de laquelle experts et critiques littéraires ont établi une liste d’œuvres en prose et poétiques essentielles à leurs yeux. Il est ensuite appartenu aux auditeurs de choisir celles qui leur semblaient les meilleures. Néanmoins, il convient ici de noter que certaines d’entre elles n’ont malheureusement pas encore été traduites.

Pour ce qui est des auteurs contemporains, nous nous sommes appuyés sur les recommandations du Centre littéraire tchèque et des Centres tchèques à l’étranger, qui possèdent une riche expérience de la présentation de la littérature tchèque auprès du public non tchécophone, notamment sur les salons du livre.

Les clichés et les découvertes surprenantes

Nous avons parfois fait d’intéressantes découvertes en recherchant les livres traduits. Par exemple que certains sont beaucoup plus appréciés dans certaines régions du monde que dans d’autres. Ce constat concerne les plus grands classiques. Ainsi, si Švejk est une œuvre quasi culte en Russie, sa perception est plus neutre dans le monde anglosaxon. Bien entendu, il en va de même pour les auteurs contemporains. Si Marek Šindelka est une authentique vedette littéraire aux Pays-Bas, inversement il n’a pas été traduit dans plusieurs langues importantes. En Pologne voisine, les romans tchèques sont tellement traduits et appréciés du grand public que toute forme de subventions et de soutien est pratiquement inutile.

Mais d’autres livres dont nous pourrions penser qu’ils s’inscrivent typiquement dans un cadre et un environnement tchèques (comme par exemple Les Onze de Klapzuba, d’Eduard Bass) ont trouvé leurs lecteurs à l’étranger. De même, la qualité d’invité d’honneur qui était celle de la République tchèque au Salon du livre de Leipzig en 2019, a grandement contribué à la forte augmentation de traductions en allemand.

A compter du début du mois de février, nous lancerons la présentation de ces histoires qui valent la peine d’être mieux connues et lues. Nous sommes convaincus que tant la littérature tchèque classique que contemporaine possède le potentiel pour être appréciée non seulement des lecteurs en République tchèque mais aussi de nombre de ceux qui vivent au-delà de ses frontières. Pour chaque livre, vous trouverez sur notre site Internet une courte présentation vidéo et une autre audio avec un expert littéraire, un critique, un traducteur ou un auteur qui vous aideront à mieux comprendre l’œuvre en question.

Nous voulons croire que ce projet vous permettra de passer d’agréables moments en compagnie de la littérature tchèque !