Nos 5 articles les plus populaires en 2019

Après la Semaine de la critique au dernier festival de Cannes, le réalisateur marocain Alaa Eddine Aljem était à Karlovy Vary cette semaine pour présenter son film, Le miracle du Saint Inconnu, une comédie burlesque dans laquelle la cache d'un voleur est transformée en mausolée par des villageois. Rencontre avec le réalisateur et scénariste de ce long-métrage qui a bien plu aux festivaliers.

C’est une nouvelle trouvaille des archéologues tchèques, tout aussi sensationnelle que leurs récentes découvertes en Egypte. Lors des fouilles effectuées à proximité de Jérusalem, une équipe de chercheurs tchéco-israélienne a trouvé les fondements d’un monument religieux, et pas n’importe quel : selon les premières hypothèses, il s’agirait du Temple de Salomon, dont aucune trace archéologique n’a encore été trouvée.

Pour la première fois depuis treize ans, un autre club que l’indéboulonnable Bate Borisov a été sacré, fin novembre, champion de Biélorussie de football. Le nouveau lauréat est le Dinamo Brest. Un club dont beaucoup ont découvert l’existence au printemps 2018 lorsque Diego Maradona en a été nommé président d’honneur. Un an et demi plus tard, le Dinamo Brest a décroché le premier titre de champion national de son histoire. Sans Diego reparti entretemps au Mexique, mais avec un entraîneur tchèque à sa tête. Un entraîneur aussi parfaitement francophone. Son nom ? Marcel Lička. Malgré une ligne téléphonique souvent aléatoire entre Prague et le sud-ouest de la Biélorussie, il a raconté son aventure pour Radio Prague International.

Le nombre de Français en République tchèque explose. Ils sont officiellement 4000 aujourd’hui à travailler ici, pour une première expérience souvent plus difficile à trouver en France. Dans des centres d’appel, des entreprises de management, ou encore dans le secteur de la recherche, la tentation pragoise séduit de plus en plus de jeunes Français, attirés par le décor de carte postale et par le coût de la vie, et depuis peu également encouragés par l’ambassade de France à venir grossir les rangs des salariés d’un pays en manque de main d’œuvre…

Prague, 1948. Le Parti communiste tchécoslovaque arrive au pouvoir à la faveur d’un Coup d’Etat, plongeant le pays dans des années sombres, faites de privations, de dénonciations, de procès politiques. Comment une petite fille, française, fille de diplomate, voyait ce monde nouveau et implacable qui était en train de se créer ? Quel impact cette enfance si particulière a eu sur la future jeune femme ? Ce sont quelques-unes des questions que nous avons, entre autres, posées à Valérie Walfard. Née en 1943, elle a vécu sept ans en Tchécoslovaquie avant de ne plus y retourner pendant près de soixante ans.