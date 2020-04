Migration - Refus des quotas : Tchèques, Hongrois et Polonais ont bien violé le droit de l’UE

Dans un verdict rendu jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé que la République tchèque, comme la Pologne et la Hongrie, n’avait pas respecté le droit de l'UE et avait manqué à ses obligations d’Etat membre en refusant d'accueillir en 2015, au plus fort de la crise migratoire, des demandeurs d'asile relocalisés depuis l'Italie ou la Grèce. A Prague, la décision, dont les termes étaient plus ou moins attendus, a été accueillie avec froideur.