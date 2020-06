Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916)

Lire aussi Le legs de la baronne Ebner-Eschenbach

Une des écrivaines de langue allemande les plus importantes du XIXe siècle. Son œuvre particulièrement influente, dans laquelle elle dénonçait les problèmes sociaux de l’époque, lui a valu deux nominations au prix Nobel de la littérature en 1910 et 1911. Elle a passé la majeure partie de sa vie à Vienne, où elle puisait son inspiration artistique.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.