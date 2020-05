Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780)

Reine de Hongrie et de Bohême et archiduchesse d’Autriche, elle a été la première femme de l’Histoire à régner sur la monarchie de Habsbourg. Ses réformes novatrices, parmi lesquelles la scolarité obligatoire, la régularisation des patronymes ou l’unification des poids et des mesures, ont largement participé à la modernisation de l’Empire et ont marqué la vie de son peuple pour plusieurs siècles.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.