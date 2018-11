Manifesto, un marché de Noël pas comme les autres

Inspiré de concepts lancés dans les grandes villes européennes, Manifesto est un marché provisoire composé de vingt-sept containers. Situé sur un ancien terrain délabré, à mi-chemin entre les gares de Masarykovo nádraží et de Florenc, il rassemble des producteurs de cuisine de rue. Contrairement aux marchés traditionnels de Noël qui se comptent par dizaines dans la capitale, Manifesto propose des spécialités culinaires du monde entier.

« Sur notre stand, nous préparons des burritos authentiques au bœuf, des quésadillas végétariennes ou encore des arepas, une spécialité vénézuélienne. Nous la préparons avec du poulet et de l’avocat. Nous participons à ce marché pour la première fois que, nous sommes donc curieux de voir comment ça va se passer. »

Vin chaud, grog aux fruits, punch ou soupe pour se réchauffer, mais également poissons, fruits de mer, viandes, gâteaux et galettes – chacun trouve son bonheur à Manifesto. Ce marché éphémère, le premier du genre en République tchèque, a été conçu par l’architecte américain Martin Barry de l’organisation reSITE. L’idée de son équipe est de proposer aux Pragois et aux touristes un lieu de rencontre convivial à ciel ouvert, comme l’explique Radka Ondráčková de l’ONG reSITE :

« Pour la saison d’hiver, nous avons installé quatre iglous transparents et chauffés sur le marché, où les gens peuvent s’asseoir et passer tranquillement un moment, seuls ou avec leurs amis. Ces iglous sont particulièrement beaux à la tombée de la nuit, sous la lumière des décorations de Noël. Pour ces iglous, nous nous sommes inspirés de ce qui se fait à Londres et à New York, où ils sont installés sur les terrasses des cafés aménagés sur des toits. Ce sont des installations assez spécifiques et encore jamais vues à Prague. »

Manifesto se veut aussi être un marché d’art et de design. Radka Ondráčková explique :

« Nous avons considérablement enrichi l’offre de produits que propose le marché. En collaboration avec la société Lemarket, nous avons sélectionné plusieurs dizaines de designers locaux qui vendent ici des vêtements, accessoires, bijoux, jouets pour enfants, produits céramiques et de porcelaine. Pour ceux qui veulent trouver des idées de cadeaux de Noël, c’est une raison de plus de venir. »

Le marché Manifesto est situé rue Na Florenci, dans le 1er arrondissement de Prague. Il est ouvert jusqu’au 23 décembre prochain, du jeudi au dimanche. Les paiements y sont possibles uniquement par carte.