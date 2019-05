Manifestations pour une justice indépendante : acte IV

Quatrième semaine de mobilisation pour les citoyens tchèques inquiets pour l’indépendance de la justice dans leur pays et contre la présence, à la tête du gouvernement tchèque, d’un homme politique actuellement poursuivi par la justice. Mardi soir, la manifestation contre la ministre de la Justice Marie Benešová et le Premier ministre Andrej Babiš s’est déroulée place Venceslas et a rassemblé environ 50 000 personnes.