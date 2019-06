Manifestation sur l’esplanade de Letná : questions – réponses

Pourquoi cette manifestation?

Les manifestants demandent la démission du Premier ministre Andrej Babiš. Ils protestent à cause du conflit d’intérêts qui lui est reproché et n’acceptent pas le fait que le groupe Agrofert reçoive des subventions publiques et européennes.

Andrej Babiš était propriétaire de ce groupe jusqu’en 2017, puis l’a transféré dans des fonds fiduciaires. Les manifestants sont convaincus que le Premier ministre Babiš a une influence sur la répartition des subventions.

Des soupçons identiques font l’objet d’une analyse d’auditeurs de la Commission européenne. Leurs conclusions ne sont pas encore définitives, mais leur rapport d’audit préliminaire fait planer la menace d’un remboursement par la République tchèque de plusieurs milliards de couronnes de subventions.

Les manifestants dénoncent par ailleurs le fait qu’Andrej Babiš s’efforcerait d’influencer la procédure judiciaire qui le concerne et est toujours en cours. Le lendemain de la recommandation émise par les services de police pour que le Parquet mette en accusation le Premier ministre et plusieurs autres personnes, au mois d’avril dernier, le ministre de la Justice a été remplacé. Cela est pour les protestataires une tentative évidente d’intervention dans la procédure, raison pour laquelle ils demandent la démission de la nouvelle ministre de la Justice, Marie Benešová.

Comment réagit le Premier ministre Andrej Babiš à ces revendications ?

Andrej Babiš rejette toutes ces accusations. Il souligne que les enquêtes sur les fraudes aux fonds européens et les audits européens ne sont pas terminées. Le chef du gouvernement est convaincu de n’avoir violé aucune loi ni règle. Ces accusations sont selon lui une campagne orchestrée contre lui et il déclare ne pas envisager sa démission.

Son mouvement ANO a largement remporté les dernières élections législatives (29,6% des voix) puis les élections européennes (21,1%) le mois dernier, ce qui témoigne du fait que, malgré cette forte mobilisation, Babiš bénéficie toujours du soutien d’une importante partie de l’opinion publique.

Qui organise les manifestations ?

Les rassemblements ne sont pas directement organisés par l’opposition. La manifestation de dimanche est organisée par l’association Million chvilek (Un million de moments), qui n’a pour l’instant participé à aucune élection. Son président est Mikuláš Minář.

Depuis quand durent ces manifestations ?

Le but de l’association Million chvilek était de réunir un million de signatures en 100 jours à partir du 25 février 2018 pour demander la démission d’Andrej Babiš. Le motif de cette pétition était qu’il est inacceptable que le Premier ministre soit « un individu poursuivi par la justice, figurant sur la liste des agents de la StB (la police secrète communiste) ». La pétition n’a pas rassemblé un million de signatures mais depuis le printemps 2019, l’association organise avec un certain succès des manifestations qui ont gagné en puissance, avec des dizaines de milliers de participants à Prague, jusqu’ici dans le centre-ville.

La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 23 juin sur l’esplanade de Letná, un lieu symbolique pour avoir été le théâtre du rassemblement populaire le plus important en 1989 contre le gouvernement communiste.